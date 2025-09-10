Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Оккупанты обстреляли прифронтовую Константиновку: есть повреждения

10 сентября 2025, 14:43

В среду, 10 сентября, российские военные ударили по Константиновке Донецкой области. Повреждены жилые дома и магазин. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«В результате авиационного удара и атаки ударным беспилотником в городе зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждены частные дома, фасад многоквартирного дома и фасад местного магазина», — отметил он.



По словам Горбунова, жертв и пострадавших нет.

Ранее мы писали, что 9 сентября российские войска обстреляли село Щурово

