Оккупанты обстреляли прифронтовую Константиновку: есть повреждения

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

В среду, 10 сентября, российские военные ударили по Константиновке Донецкой области. Повреждены жилые дома и магазин. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В результате авиационного удара и атаки ударным беспилотником в городе зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждены частные дома, фасад многоквартирного дома и фасад местного магазина», — отметил он.





По словам Горбунова, жертв и пострадавших нет.



