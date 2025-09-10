Франция передаст Украине ракеты Aster 30 для перехвата баллистики

Ракета Aster 30 — усиление украинского неба от Франции.

Франция предоставит Украине дополнительные ракеты Aster 30 для систем ПВО SAMP/T, развернутых на территории страны. Об этом сообщает проект French Aid to Ukraine в сети X.



По данным аналитического канала In Factum, Aster 30 способны перехватывать баллистические цели.



Еще в марте 2024 года тогдашний министр вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню (с 8 сентября — премьер-министр) заявлял, что до конца 2025 года Украина получит 200 ракет Aster 30, заказанных в январе 2023-го.



Позже Франция оформила дополнительный заказ на 400 ракет Aster почти на 2 млрд евро. Пока неизвестно, какая часть этого заказа может быть передана Украине.