Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС из замороженных активов России

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Европейский Союз передал Украине еще один транш макрофинансовой помощи от ЕС — 1 млрд евро в рамках программы ERA Loans.



«Этот транш профинансирован из доходов от замороженных активов Центрального банка РФ. Это больше, чем помощь — это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации», — отметила она.



Свириденко поблагодарила президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Еврокомиссару Валдису Домбровскису за лидерство и непоколебимость. По словам главы украинского правительства, эти деньги означают спасенные жизни, отстроенные города и уверенное европейское будущее Украины.



Ранее мы писали, что Еврокомиссия не планирует изымать замороженные на Западе российские активы, однако намерена использовать доходы от них для предоставления Украине кредитов в формате «репараций».

