За призывы «убивать русских» на оккупированной Херсонщине задержали россиянина

Иллюстративное фото

Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что задержала россиянина на оккупированной части Херсонской области за призывы «убивать русских». Об этом пишет издание ASTRA.

ФСБ утверждает, что сотрудники спецслужбы задержали в оккупированной части Херсонской области гражданина России 1969 года рождения, который якобы размещал в Telegram публичные призывы к насилию на национальной почве.

В опубликованном спецслужбой видео человек с закрытым лицом на камеру говорит, что «оставлял негативные комментарии, призывающие к убийству русских».

Отмечается, что задержанный заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «призывы к экстремизму», сообщает ASTRA со ссылкой на ФСБ.