Российские СМИ назвали «провокацией Киева» убийство мирных граждан в Яровой

Последствия российского удара по посёлку Яровая в Донецкой области. Фото: ГСЧС Донецкой области

Российская пропаганда назвала удар с 25 жертвами в Яровой Краматорского района Донецкой области «провокацией Киева».

Об этом госагентству РИА Новости рассказал «источник в Минобороны РФ». Публикацию с теми же аргументами ранее также опубликовал пропагандистский телеграм-канал «Война с фейками».

«Источник» заявляет, что ВС РФ якобы не наносили удары по поселку Яровая в этот день, а воронка от авиабомбы ФАБ должна была быть больше.

Также у собеседника госагентства возникли претензии к тому, что первые сообщения появились в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского, а уже потом на других ресурсах.

«Европейские покровители развернули кампанию по отказу от переговоров и очернению России после саммита на Аляске», — рассказал «источник» РИА Новости в Минобороны РФ.

Напомним, утром 9 сентября в результате российского удара по поселку Яровая в Краматорском районе Донецкой области погибли 25 человек. В момент атаки они получали пенсию.