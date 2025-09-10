Поселок в Краматорском районе попал под удар россиян: погиб один человек

В среду, 10 сентября, оккупационные военные РФ нанесли удар по поселку Новодонецкое Краматорского района Донецкой области. Известно об одном погибшем. Об этом сообщил начальник поселковой военные администрации Юрий Люлька, передает «Суспільне. Донбас».



По его словам, россияне атаковала жилую застройку.



«Разбит двухэтажный дом. Повреждены и окружающие дома, исполком», отметил он.



Раненых в результате удара нет.



Ранее мы писали, что в результате российского удара по поселку Яровая на Донетчине погибли 25 человек, еще 18 – получили ранения.

