Россия выводит 98-ю дивизию и перебрасывает бригаду морской пехоты на Краматорское направление – ВСУ

Ситуация на Краматорском направлении. Фото: карта DeepState

Российская армия сейчас не давит в сторону города Константиновка из Краматорского направления. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.



По его словам, россияне сейчас заняты тем, чтобы выводить 98-ю воздушно-десантную дивизию и заводить подразделения бригады морской пехоты.



«Сейчас продолжается такое изменение. И мы нормально «минусируем» их в этот период. По данным разведки, в период этого изменения у них увеличилось количество «отказников». Эта бригада морской пехоты была на Херсонском направлении. Конечно, через реку (Днепр – ред.) воевать и гражданское население «забрасывать» FPV-дронами – это одно дело. А непосредственно двигаться вперед и менять на позициях друг друга – это совсем другое дело. Поэтому они сейчас пытаются проводить ротацию. И мы, конечно же, не даем им активно это делать», – сказал Запорожец.



Спикер 11-го корпуса отметил, что сейчас непонятно, будут ли войска РФ активнее наступать на этом направлении, когда поменяются их подразделения.



«Пока активных действий они там не проводят. Исключительно одиночные передвижения в направлении наших позиций. FPVшники хорошо работают для того, чтобы их там уничтожать. Наше задание – не дать россиянам спокойно проводить ротацию для того, чтобы их как можно меньше в будущем штурмовало наши позиции. И в целом ухудшить их морально-психологическое состояние для того, чтобы они быстрее понимали, что нужно сдаваться, идти в СОЧ или заниматься самоувечьем», – добавил он.

Напомним, что 2 сентября в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» заявили о том, что ожидаются действия российской морской пехоты на Часов Яр и его окраины на Краматорском направлении.



Позже в ОСГВ «Днепр» рассказали, что цель российской армии на осень – захватить Константиновку, а село Ступочки возле Часового Яра является восточными «воротами» Константиновки.