РФ возводит новую телебашню в Бердянске для вещания пропаганды

Во временно оккупированном Бердянске российские власти объявили о «почти завершенном» строительстве новой телебашни. Официально заявляется, что объект должен «улучшить качество теле- и радиосигнала».
Башня высотой 100 метров установлена на въезде в город. На ней разместят оборудование для трансляции трех мультиплексов цифрового телевидения и 16 радиостанций. Срок службы конструкции рассчитан на 50 лет.
Оккупанты называют проект «гордостью региона», но реальная цель очевидна — расширение вещания российских телеканалов и радиостанций, чтобы стереть украинскую идентичность и установить полный контроль над информационным пространством.
В Запорожской области оккупанты планируют построить ещё четыре подобных телебашни.
Напомним, раннее во временно оккупированный Бердянск завезли новых «судей» из РФ.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях