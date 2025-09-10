РФ возводит новую телебашню в Бердянске для вещания пропаганды

Бердянск: захватчики запускают телебашню для информационной оккупации.

Во временно оккупированном Бердянске российские власти объявили о «почти завершенном» строительстве новой телебашни. Официально заявляется, что объект должен «улучшить качество теле- и радиосигнала».



Башня высотой 100 метров установлена на въезде в город. На ней разместят оборудование для трансляции трех мультиплексов цифрового телевидения и 16 радиостанций. Срок службы конструкции рассчитан на 50 лет.



Оккупанты называют проект «гордостью региона», но реальная цель очевидна — расширение вещания российских телеканалов и радиостанций, чтобы стереть украинскую идентичность и установить полный контроль над информационным пространством.



В Запорожской области оккупанты планируют построить ещё четыре подобных телебашни.

Напомним, раннее во временно оккупированный Бердянск завезли новых «судей» из РФ.