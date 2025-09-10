Ударные дроны поразили космический центр РФ в Крыму

В ночь на 10 сентября украинские дроны атаковали 40-й командно-измерительный комплекс Воздушно-космических сил РФ (в/ч 81415) в селе Витино, Крым. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
По предварительным данным, удар нанесли два реактивных дрона. В результате повреждены здание штаба и пункт связи.
В ночь на 10.09.2025 был нанесен удар по 40 командно-измерительному комплексу (Центру дальней космической связи) ВКС РФ (в/ч 81415, Витино), расположенному в с. Витино, Крым.— IgorGirkin (@GirkinGirkin) September 10, 2025
Вероятно, удар нанесен двумя реактивными дронами.
Вследствие удара поражено здание штаба и пункт связи.… pic.twitter.com/eMfYUk9mfO
Зафиксирована также неуспешная работа ЗРПК «Панцирь-С1» по воздушным целям. После атаки над районом наблюдали разведывательный БПЛА, фиксировавший последствия удара.
На опубликованных кадрах видно поражение двух объектов и пролет реактивной цели.
Ранее украинские ракеты поразили бывший завод «Топаз» в оккупированном Донецке.
