Зеленский заявил, что движение российских дронов в направлении границы с Польшей было целенаправленным, и предложил помощь

Украинские военные ночью зафиксировали целенаправленное движение российских дронов в направлении польской границы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.



По его словам, с первого часа ночи около двух десятков БПЛА вошли в воздушное пространство Польши, и для этого россияне использовали как территорию Украины, так и территорию Беларуси. С украинской стороны они запускали менее половины от общего числа дронов. Президент подчеркнул, что такая активность была заранее просчитанной и не случайной.



«Мы видим сложившуюся ситуацию – насколько сложно справиться с такой атакой. Украина предложила Польше необходимую помощь по противодействию. Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологиями, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными», – отметил Зеленский.



Он также подчеркнул, что Россия и в дальнейшем испытывает пределы возможного, наблюдая за реакцией стран НАТО.



«К сожалению, на данный момент Россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что делают оккупанты – реакции именно действиями. Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит. Россияне фиксируют, как действуют вооруженные силы НАТО, что они могут и чего пока не делают. На территории Беларуси начались совместные учения с россиянами, и это может быть частью плана», – добавил глава государства.



Напомним, в результате падения обломков российского беспилотника в Польше был поврежден жилой дом в населенном пункте Вырыки Влодавского повета Люблинского воеводства.





