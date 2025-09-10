«ЛНР» запретила «нелицензированные» системы спутникового телевидения с украинскими каналами

На оккупированной части Луганской области запретили использование «нелицензированных спутниковых систем», которые транслируют украинские каналы. Указ подписал фейковый «глава ЛНР» Леонид Пасечник.



Оккупационная власть считает, что такие меры вводятся для того, «чтобы оградить жителей республики от информации, которую пытаются распространить и навязать через телерадиоканалы недружественные страны».



«Подписал указ о запрете продажи, установки, а также использования на территории «ЛНР» нелицензированных комплектов спутникового телевидения. Среди них так называемые «Горынычи» и другие комплекты спутникового оборудования, позволяющие смотреть вражеское украинское телевидение», — говорится в сообщении.



По словам Пасечника, владельцам такого оборудования необходимо демонтировать его до 1 ноября текущего года.



Кроме того, оператор спутникового телевидения «Русский мир» готов бесплатно обменять старое нелицензионное оборудование на новое. Таким образом оккупанты предлагают местным жителям еще больше каналов с российской пропагандой.



Ранее мы писали, что активисты движения сопротивления «Желтая Лента» сообщают, что в оккупационной администрации группировки «ДНР» обсуждают введение уголовной ответственности для местных СМИ за публикации о нехватке воды.

