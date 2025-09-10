Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россияне сбросили авиабомбы на Константиновку: есть жертва

10 сентября 2025, 21:28

Россияне сбросили авиабомбы на Константиновку: есть жертва

10 сентября 2025, 21:28

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

В среду, 10 сентября, российские войска нанесли очередной удар по городу Константиновка Донецкой области. Оккупанты совершили четыре авиаудара управляемыми авиационными бомбами ФАБ-250. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«В результате атаки погиб один гражданский человек. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, непосредственно по месту своего проживания», — отметил он.



По словам Горбунова, повреждены фасады многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска только в течение утра 10 сентября четыре раза нанесли удары беспилотниками по Краматорску.

