Россияне сбросили авиабомбы на Константиновку: есть жертва

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

В среду, 10 сентября, российские войска нанесли очередной удар по городу Константиновка Донецкой области. Оккупанты совершили четыре авиаудара управляемыми авиационными бомбами ФАБ-250. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В результате атаки погиб один гражданский человек. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, непосредственно по месту своего проживания», — отметил он.





По словам Горбунова, повреждены фасады многоквартирных домов.



Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска только в течение утра 10 сентября четыре раза нанесли удары беспилотниками по Краматорску.

