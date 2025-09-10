Трамп и Навроцкий обсудили атаку российских дронов в Польше: детали

Президент Польши обсудил с Трампом нарушение воздушного пространства дронами РФ. Фото: Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом из-за повторных нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками. Об этом он написал в своей соцсети Х.



«Только что я имел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом относительно неоднократного нарушения польского воздушного пространства российскими дронами, которое произошло сегодня ночью. Этот разговор является частью ряда консультаций, которые я провожу с нашими союзниками», — написал он.



По словам главы государства, сегодняшние переговоры подтвердили единство союзников.



Ранее мы писали, что в результате падения обломков российского беспилотника в Польше был поврежден жилой дом в населенном пункте Вырыки Влодавского повета Люблинского воеводства.

