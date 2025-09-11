Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К

11 сентября 2025, 11:11

МиГ-31К с подвешенной гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал» — носитель одной из самых опасных угроз для Украины.

Воздушные силы Украины сообщили о ракетной опасности по всей территории страны.

Причиной стало зафиксированный взлет боевого самолета МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал».

Эта ракета считается одной из самых сложных для перехвата. Она может развивать скорость более 10 000 км/ч и поражать цели на расстоянии до 2 000 км. Время подлета к целям в Украине — считанные минуты.

Кроме того, на обновлённой карте «Воздушных тревог» было отмечено появление сразу нескольких истребителей МиГ-31К.

Несмотря на то, что в светлое время суток такие взлёты ВКС РФ зачастую являются тренировочными перед ночными ударами, в Силах обороны призывают не медлить и укрываться до окончания тревоги. Ведь подлёт ракеты «Кинжал» до самого отдалённого города на западе Украины занимает всего 7 минут.

Ранее эксперты отмечали, что после запуска «Кинжала» у городов остается лишь несколько минут для реагирования. Также очевидцы нередко слышат специфический звук во время пролета этой ракеты.

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
кинжал Ракетная опасность
Организации
Воздушные силы ВСУ

