В Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К

Воздушные силы Украины сообщили о ракетной опасности по всей территории страны.
Причиной стало зафиксированный взлет боевого самолета МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал».
Эта ракета считается одной из самых сложных для перехвата. Она может развивать скорость более 10 000 км/ч и поражать цели на расстоянии до 2 000 км. Время подлета к целям в Украине — считанные минуты.
Кроме того, на обновлённой карте «Воздушных тревог» было отмечено появление сразу нескольких истребителей МиГ-31К.
Несмотря на то, что в светлое время суток такие взлёты ВКС РФ зачастую являются тренировочными перед ночными ударами, в Силах обороны призывают не медлить и укрываться до окончания тревоги. Ведь подлёт ракеты «Кинжал» до самого отдалённого города на западе Украины занимает всего 7 минут.
Ранее эксперты отмечали, что после запуска «Кинжала» у городов остается лишь несколько минут для реагирования. Также очевидцы нередко слышат специфический звук во время пролета этой ракеты.
