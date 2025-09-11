Армия РФ за минувшие сутки 41 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области: есть пострадавшие и разрушения

Последствия российского обстрела в Донецкой области 10 сентября. Фото: ОВА

За минувшие сутки российские войска 41 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, что привело к жертвам и разрушениям. Об этом по состоянию на утро 11 сентября сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

В Покровском районе зафиксированы повреждения инфраструктуры в Новоукраинке Добропольской громады. В городе Покровск был полностью уничтожен частный дом.

Больше всего от обстрелов пострадал Краматорский район. В Лимане повреждено техническое помещение и две хозяйственные постройки. В Славянске разрушены два дома и уничтожены три автомобиля, а также повреждены шесть домов и еще две машины. В Краматорске ранения получили шесть человек. В поселке Новодонецкое погиб один человек, еще трое ранены; повреждено 11 домов, три административных здания и шесть автомобилей. В Константиновке один человек погиб, один ранен, разрушено 19 частных домов, четыре многоэтажки и магазин.

В Бахмутском районе повреждены два дома в городе Северск.

По информации Филашкина, в течение минувших суток с линии фронта удалось эвакуировать 335 человек, в том числе 76 детей.