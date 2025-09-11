Оккупанты снова пообещали «возродить туризм» на захваченных землях

Оккупанты в очередной раз заявили о «возрождении туризма» на временно оккупированных территориях, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).
Более 3,5 лет россияне кормят людей обещаниями о восстановлении курортной сферы. Однако реальность иная: на ВОТ Запорожья и Херсонщины пляжи пустуют, отели стоят в запустении.
С 2022 года оккупационные администрации ежегодно обещают «туристический сезон в следующем году», но дальше пустых слов дело так и не идёт. Это стало настоящей «визиткой» российской оккупации.
Напомним, 16 мая российские войска авиабомбой ФАБ-250 ударили по Славкурорту в городе Славянск Донецкой области.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях