В Славянске изменилось расписание движения троллейбусов: новый график

Славянская городская военная администрация сообщает, что с 12 сентября городские троллейбусы будут курсировать по следующим графикам (указано время отправления):
Маршрут №2 «Железнодорожный вокзал – Славкурорт»
В будни:
- Железнодорожный вокзал — 6:50, 15:00
- Славкурорт — 7:20, 15:30
В выходные:
- Железнодорожный вокзал — 9:20, 14:15
- Славкурорт — 9:50, 14:45 (в депо)
Маршрут №4 «Железнодорожный вокзал – Былбасовка»
- с депо (по улице Святогорской) — 5:45
- Билбасовка — 6:23, 13:45, 16:25
- Железнодорожный вокзал — 13:20, 16:00
Маршрут №5 «Железнодорожный вокзал – Химик
-Железнодорожный вокзал – 7:54, 12:05 (с ост. «Химтехникум»)
- Лесной – 11:50 (через ост. «Химтехникум»)
- Химик — 8:32, 12:25
Маршрут № 7 «Железнодорожный вокзал – Лесной»
В будни:
- Лесной - 6:00, 6:30, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 9:50, 10 11:00, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:45, 14:00, 14:15, 14:45, 15:00, 15:35 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
- Железнодорожный вокзал - 6:30, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:20, 9:30, 9:45, 10 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
В выходные:
- Лесной - 6:15, 7:00, 7:15, 7:27, 7:35, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 1 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:20, 15:30 16:35, 17:00, 17:35, 18:00, 18:30
- Железнодорожный вокзал - 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:45, 14:30, 14:50, 15:05, 15:30, 15:50 16:50, 17:05, 17:30, 18:05, 18:30, 19:00.
