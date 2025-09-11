На Запорожском направлении погиб пилот Су-27 Александр Боровик. Фото: пресс-служба 39-й бригады

На Запорожском направлении погиб летчик Су-27 39-й бригады тактической авиации майор Александр Боровик. Трагедия произошла 11 сентября. Об этом сообщили в бригаде.



«С грустью сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13.30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат — летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич 19.04.1995 года рождения», — говорится в сообщении.



Причины и обстоятельства выясняются.



Ранее мы писали, что утром 28 апреля 2025 года во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражению воздушного нападения вражеских ударных БпЛА был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил ВСУ.

