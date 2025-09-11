СБУ заочно сообщила о подозрении еще одному экс-министру времен Янукович

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

11 сентября 2025, 18:22

Речь идет о бывшем министре доходов и сборов Украины Александре Клименко, который помогает РФ финансировать войну. В феврале 2014 года он выехал в РФ, где сотрудничает с оккупантами и скрывается от правосудия. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По материалам дела, в Москве Клименко основал финансово-промышленную группу, которая получает доходы с добывающей отрасли на временно оккупированной части территории Луганщины. Он завладел шахтой «Белореченская». Это предприятие является одним из крупнейших в Украине по добыче дорогостоящего антрацита.

«Чтобы взять его под контроль, сообщник Клименко заключил соглашение с оккупационным «министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» на аренду шахты с последующим ее выкупом.

Также в «условия договора» входила передача компании экс-министра двух вспомогательных предприятий. После этого фигуранты получили в федеральном агентстве по недропользованию России лицензию на разработку угольных пластов шахты», — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Клименко и его сообщнику о подозрении по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, то есть совершение умышленных действий по предварительному сговору группой лиц с целью нанесения вреда Украине путем реализации и поддержки решений оккупационной администрации РФ).

Ранее мы писали, что в Днепре контрразведка СБУ раскрыла и задержала российского агента, который готовил «карту целей» для новых ударов по городу. Шпион собирал координаты волонтерских фондов и реабилитационных центров, где восстанавливаются украинские защитники после ранений.

Спутниковый снимок станции «Дружба» в Брянской области: красным отмечены новые повреждения от удара 7 сентября 2025 года, жёлтым — ранее поражённые объекты. Спутник зафиксировал новые повреждения на станции «Дружба» в Брянской области
11 сентября, 14:14
Российский танк на Северском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ отбили наступление российской армии на Северском направлении: уничтожены танки и бронемашины оккупантов
11 сентября, 09:48
В российской Туле партизаны ударили по военному заводу. Кадр из видео Партизаны нанесли удар по военному заводу в российской Туле — АТЕШ
11 сентября, 09:30
Момент попадания Ми-8 по российскому БПЛА. Ми-8 ВСУ подбил дрон Shahed-136 в воздухе: появилось видео
11 сентября, 09:09
Корабль Черноморского флота РФ. Фото: кадр из видео Спецназовцы ГУР поразили корабль Черноморского флота РФ: он выведен из строя
11 сентября, 08:48
Момент первого «прилета» в Крыму. Ударные дроны поразили космический центр РФ в Крыму
10 сентября, 20:07
