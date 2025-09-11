СБУ заочно сообщила о подозрении еще одному экс-министру времен Янукович.

Речь идет о бывшем министре доходов и сборов Украины Александре Клименко, который помогает РФ финансировать войну. В феврале 2014 года он выехал в РФ, где сотрудничает с оккупантами и скрывается от правосудия. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



По материалам дела, в Москве Клименко основал финансово-промышленную группу, которая получает доходы с добывающей отрасли на временно оккупированной части территории Луганщины. Он завладел шахтой «Белореченская». Это предприятие является одним из крупнейших в Украине по добыче дорогостоящего антрацита.



«Чтобы взять его под контроль, сообщник Клименко заключил соглашение с оккупационным «министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» на аренду шахты с последующим ее выкупом.



Также в «условия договора» входила передача компании экс-министра двух вспомогательных предприятий. После этого фигуранты получили в федеральном агентстве по недропользованию России лицензию на разработку угольных пластов шахты», — говорится в сообщении.



На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Клименко и его сообщнику о подозрении по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, то есть совершение умышленных действий по предварительному сговору группой лиц с целью нанесения вреда Украине путем реализации и поддержки решений оккупационной администрации РФ).



Ранее мы писали, что в Днепре контрразведка СБУ раскрыла и задержала российского агента, который готовил «карту целей» для новых ударов по городу. Шпион собирал координаты волонтерских фондов и реабилитационных центров, где восстанавливаются украинские защитники после ранений.

