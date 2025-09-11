В прифронтовой Константиновке остается более 6000 жителей

Россияне атакуют Константиновку. Фото: МВД

По состоянию на сентябрь в прифронтовой Константиновке Донецкой области остается около 6400 жителей. Эвакуация людей продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Российские оккупанты почти ежедневно атакуют город. За последние две недели из города эвакуировали более 400 жителей.



«Большинство из них — люди старшего возраста. Им трудно двигаться и больно покидать дом, пусть и поврежденный российскими обстрелами. На фото - сложные эмоции людей в тот момент, когда их спасают из-под огня полицейские подразделения «Белый ангел», — говорится в сообщении.





Ранее мы писали, что в ночь на 11 сентября российская авиация сбросила авиабомбы ФАБ-250 на город Константиновка Донецкой области.



Кроме того, российская армия окончательно разрушила здание горгаза в Константиновке.

