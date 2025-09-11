В Белгородской области в результате атак пострадали 6 человек, есть один погибший

Белгородская область попала под обстрел. Фото: Вячеслав Гладков

11 сентября в Белгородской области погиб один человек в результате детонации БПЛА. Кроме того, пострадали шестеро человек при атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



Как отмечается, в селе Бессоновка Белгородского района погиб мирный житель в результате детонации беспилотника. От полученных ранений мужчина скончался на месте. ​​​​​​​



Гладков заявил, что в селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник ударил по коммерческому объекту. Ранены 13-летний ребенок и мужчина. Девочку с проникающим осколочным ранением бедра и мужчину с рваной раной стопы доставили в городскую больницу. Также повреждены окна, фасад здания, а также припаркованные автомобили.

В Белгороде в результате детонации БПЛА рядом с многоквартирным домом пострадал мужчина. С осколочным ранением живота и баротравмой бригада скорой доставила его в областную клиническую больницу. В доме повреждены фасад и остекление. Также посечен фасад социального объекта. Кроме того, в медицинское учреждение обратилась еще одна женщина, пострадавшая в результате утренней атаки беспилотника. У нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.



Кроме того, в хуторе Жданов Яковлевского округа двое мужчин пострадали после атаки беспилотника. Один получил непроникающее осколочное ранение, другой — баротравму. На месте атаки повреждено складское помещение.



Ранее мы писали, что 10 сентября Белгородская область попала под дроновую атаку. Известно о двух пострадавших, также есть повреждения.

