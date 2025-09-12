Крупнейший нефтеналивной порт РФ в Ленинградский области атаковали дроны

Беспилотники атаковали крупнейший нефтеналивной порт России в Ленинградской области

В ночь на 12 сентября ударные беспилотники атаковали нефтеналивной порт «Приморск» в Ленинградской области России. Всего российская ПВО якобы сбила над Ленинградской областью более 30 ударных беспилотников.

На территории порта «Приморск» возник пожар, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения», — написал Дрозденко.

Он уточнил, что в целом российская ПВО якобы сбила над Ленинградской областью более 30 ударных беспилотников.

«Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, селах Покровское и Узмино, а также — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе», — отметил Дрозденко.

В то же время в сети появились видео, на которых слышно прилеты дронов по Ленинградской области.

В половине седьмого утра Дрозденко сообщил, что пожар в порту якобы потушили.

«В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», — подчеркнул губернатор.

По его словам, в Приморске также было потушено возгорание на насосной станции.

На момент публикации украинская сторона не комментировала информацию об атаке дронов на Ленинградскую область.

«Приморск» — это крупнейший российский нефтеналивной порт.