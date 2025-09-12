Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Крупнейший нефтеналивной порт РФ в Ленинградский области атаковали дроны

12 сентября 2025, 09:23

Крупнейший нефтеналивной порт РФ в Ленинградский области атаковали дроны

Беспилотники атаковали крупнейший нефтеналивной порт России в Ленинградской области Беспилотники атаковали крупнейший нефтеналивной порт России в Ленинградской области

В ночь на 12 сентября ударные беспилотники атаковали нефтеналивной порт «Приморск» в Ленинградской области России. Всего российская ПВО якобы сбила над Ленинградской областью более 30 ударных беспилотников.

На территории порта «Приморск» возник пожар, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения», — написал Дрозденко.

Он уточнил, что в целом российская ПВО якобы сбила над Ленинградской областью более 30 ударных беспилотников.

«Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, селах Покровское и Узмино, а также — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе», — отметил Дрозденко.

В то же время в сети появились видео, на которых слышно прилеты дронов по Ленинградской области.

В половине седьмого утра Дрозденко сообщил, что пожар в порту якобы потушили.

«В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», — подчеркнул губернатор.

По его словам, в Приморске также было потушено возгорание на насосной станции.

На момент публикации украинская сторона не комментировала информацию об атаке дронов на Ленинградскую область.

«Приморск» — это крупнейший российский нефтеналивной порт.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Россия Порт Нефть атака дронов Ленинградская область
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:29
На оккупированной Луганщине угледобывающая отрасль в упадке: шахты прекращают добычу – ОВА
14:21
В оккупированном Селидово Донецкой области российский банк якобы запустил выездное обслуживание населения
12:40
Оккупанты снова пообещали «возродить туризм» на захваченных землях
10:49
В оккупированном Лисичанске прогремели взрывы: сообщают о «прилете», над городом дым
21:15
«ЛНР» запретила «нелицензированные» системы спутникового телевидения с украинскими каналами
20:07
Ударные дроны поразили космический центр РФ в Крыму
17:30
РФ возводит новую телебашню в Бердянске для вещания пропаганды
16:09
За призывы «убивать русских» на оккупированной Херсонщине задержали россиянина
12:16
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
11:54
Почти на четверть вырос тариф за тепло на оккупированной Луганщине
10:59
В «ДНР» запрещают писать о том, что нет воды
20:40
РФ готовит боевиков для работы в «администрациях» ВОТ Запорожья
15:26
Украинцев на ТОТ без российских паспортов могут депортировать
14:52
В оккупированном Крыму спецназовцы ГУР сожгли ценные объекты российской ПВО
12:00
Reuters: удары Украины вывели из строя 17% переработки нефти в России
15:15
Оккупанты не справляются с масштабными пожарами на ВОТ Донбасса
10:59
Оккупанты ищут коллаборантов для отъема имущества на ВОТ
21:50
Макеевку и Донецк атаковали дроны — есть «прилет» в парк
14:50
Оккупанты хотят проложить трассу через «Азовсталь» в Мариуполе
20:36
Российские власти хотят подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме
все новости
10:46
В Украине впервые показали хорватские танки M-84A4
09:57
Путин увеличит интенсивность атак на страны НАТО — СМИ
09:49
Россия нанесла ракетный удар по селу под Сумами: погибли два человека, еще пять – ранены
09:29
На оккупированной Луганщине угледобывающая отрасль в упадке: шахты прекращают добычу – ОВА
09:23
Крупнейший нефтеналивной порт РФ в Ленинградский области атаковали дроны
09:15
За сутки в Донецкой области погибли 2 мирных жителя
09:09
ВСУ отбили атаку российский войск в южной части Покровска
08:45
Российская армия дронами трижды атаковала Славянскую громаду: повреждены дома
22:30
В Украине построят новый завод по производству снарядов
21:36
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог встретился с Зеленским в Киеве: о чем говорили
20:59
В Белгородской области в результате атак пострадали 6 человек, есть один погибший
19:45
В прифронтовой Константиновке остается более 6000 жителей
19:23
Польша разворачивает около 40 000 военнослужащих на границах с Беларусью и Россией
18:22
СБУ заочно сообщила о подозрении еще одному экс-министру времен Януковича
18:04
Жестокие бои в Удачном: РФ удерживает большую часть посёлка
17:44
В Славянске изменилось расписание движения троллейбусов: новый график
16:58
Швеция передала Украине новый пакет военной помощи
16:47
Атака ГУР на корабль Черноморского флота под Новороссийском: капитан судна получил множественные ранения
16:36
На Запорожском направлении погиб пилот Су-27
16:26
Россияне ударили по Краматорску дроном
все новости
ВИДЕО
Беспилотники атаковали крупнейший нефтеналивной порт России в Ленинградской области Крупнейший нефтеналивной порт РФ в Ленинградский области атаковали дроны
12 сентября, 09:23
Спутниковый снимок станции «Дружба» в Брянской области: красным отмечены новые повреждения от удара 7 сентября 2025 года, жёлтым — ранее поражённые объекты. Спутник зафиксировал новые повреждения на станции «Дружба» в Брянской области
11 сентября, 14:14
Российский танк на Северском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ отбили наступление российской армии на Северском направлении: уничтожены танки и бронемашины оккупантов
11 сентября, 09:48
В российской Туле партизаны ударили по военному заводу. Кадр из видео Партизаны нанесли удар по военному заводу в российской Туле — АТЕШ
11 сентября, 09:30
Момент попадания Ми-8 по российскому БПЛА. Ми-8 ВСУ подбил дрон Shahed-136 в воздухе: появилось видео
11 сентября, 09:09
Корабль Черноморского флота РФ. Фото: кадр из видео Спецназовцы ГУР поразили корабль Черноморского флота РФ: он выведен из строя
11 сентября, 08:48
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор