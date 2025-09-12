ВСУ отбили атаку российский войск в южной части Покровска

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

11 сентября Силы обороны Украины отбили атаку российской армии в южной части города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Днепр».



На Покровском направлении оккупанты также вели наступление вблизи городов Родинское и Мирноград, поселков Новоэкономическое, Котлино и Леонтовичи, сел Казацкое, Новоукраинка, Миролюбовка, Лысовка и Зверево. Также с целью выхода на административную границу Донецкой области ВС РФ атаковали возле поселка Удачное, сел Сергеевка, Муравка, Молодецкое на Донетчине и Дачное на Днепропетровщине.



«Враг получил достойный отпор, цели не достиг», – отметили в ОСГВ «Днепр».

Напомним, что украинская армия отбросила российские войска на Добропольском направлении.