За сутки в Донецкой области погибли 2 мирных жителя

За 11 сентября россияне убили двух мирных жителей Донецкой области — в Калениках и Константиновке. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Общее количество жертв среди гражданского населения Донецкой области с начала полномасштабного вторжения (без учета Мариуполя и Волновахи) составляет 3631 погибших и 8076 раненых.



Напомним, российская армия дронами трижды атаковала Славянскую громаду.