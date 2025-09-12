Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

За сутки в Донецкой области погибли 2 мирных жителя

12 сентября 2025, 09:15

За сутки в Донецкой области погибли 2 мирных жителя

За 11 сентября россияне убили двух мирных жителей Донецкой области — в Калениках и Константиновке. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Общее количество жертв среди гражданского населения Донецкой области с начала полномасштабного вторжения (без учета Мариуполя и Волновахи) составляет 3631 погибших и 8076 раненых.

Напомним, российская армия дронами трижды атаковала Славянскую громаду.

