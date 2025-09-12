Россия нанесла ракетный удар по селу под Сумами: погибли два человека, еще пять – ранены

Последствия ракетного удара по Битице. Фото: прокуратура

12 сентября в 06:30 российские оккупанты тремя ракетами ударили по жилому сектору Битицкого старостата Сумской громады. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.



Повреждены или уничтожены более 10 домов.



В результате атаки погибли два человека, еще пять – получили ранения.



Глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко заявил, что по селу Битица, предварительно, ударили баллистические ракеты.

Напомним, что 11 сентября российская армия дронами трижды атаковала Славянскую громаду на Донетчине, в результате чего повреждены дома.