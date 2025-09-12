В Кремле заявили о паузе в переговорах между Украиной и Россией

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: «ТАСС»

В переговорах между Украиной и Россией сейчас пауза. Об этом в комментарии российским СМИ заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков.



Однако, по его словам, есть каналы общения между сторонами.



«Они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться. Здесь, безусловно, нельзя носить «розовые очки» и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносный результат. Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога и мирного поиска путей урегулирования. Но то, что европейцы мешают, это действительно так», – сказал Песков.

Напомним, что Путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.