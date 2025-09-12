Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Кремле заявили о паузе в переговорах между Украиной и Россией

12 сентября 2025, 14:12

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: «ТАСС» Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: «ТАСС»

В переговорах между Украиной и Россией сейчас пауза. Об этом в комментарии российским СМИ заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, есть каналы общения между сторонами.

«Они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться. Здесь, безусловно, нельзя носить «розовые очки» и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносный результат. Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога и мирного поиска путей урегулирования. Но то, что европейцы мешают, это действительно так», – сказал Песков.

Напомним, что Путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

ТЕГИ

Люди
Дмитрий Песков
Прочее
Война Переговоры
@novosti.dn.ua

