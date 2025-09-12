Снайперы ВСУ за ночь ликвидировали шестерых оккупантов на Торецком направлении

Момент перед выстрелом в оккупанта.

Пара украинских снайперов ночью на Торецком направлении ликвидировала шестерых российских штурмовиков. Видео опубликовал в своём Telegram-канале журналист Юрий Бутусов.



На кадрах видно, как бойцы Сил обороны сделали около 15 выстрелов и сняли шестерых захватчиков.



По данным Генштаба ВСУ, на Торецком направлении враг за сутки совершил 12 атак в районах населённых пунктов Александро-Шультино, Катериновка, Русин Яр, Маяк, Софиевка и Полтавка.