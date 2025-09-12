Россия перебросила морскую пехоту для наступления под Добропольем – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время поездки на Донетчину. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления. Об этом сообщил сам Сырский.



По его словам, ситуация на этих направлениях требует постоянного внимания.



«В частности, на командном пункте одного из армейских корпусов встретился с командирами, чтобы обсудить особенности оперативной обстановки, заслушать предложения офицеров на местах по вариантам дальнейших активных действий с целью разгрома группировки противника. Находим эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование перебросило для продолжения наступательных действий в районе города Доброполье», – отметил главком.

Напомним, что ВСУ отбили атаку российских войск в южной части города Покровск на Донетчине.