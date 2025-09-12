Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

12 сентября 2025, 17:22

Из Яровой полиция и волонтеры вывезли еще пять человек

В Донецкой области проходит эвакуация. Фото: полиция В Донецкой области проходит эвакуация. Фото: полиция

В поселке Яровая Донецкой области продолжается эвакуация местного населения. Возросло желающих выехать из населенного пункта после российского удара 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

На месте бомбового удара до сих пор лежат вещи убитых. 64-летний мужчина потерял здесь жену. Он забрал самое ценное, что осталось: кошку с котятами и собаку.

Еще одна женщина попросила полицейских приехать за ней позже. По ее словам, выжила чудом: «На меня два трупа упали, если бы не они — я бы тоже там осталась».

Российские военные продолжают уничтожать Яровую. В результате одного из прилетов полностью разрушен дом 81-летнего жителя.

Кроме того, семья из трех человек переезжает уже в четвертый раз: «Мы жили в Редкодубе. Потом Коровий Яр, Яровая, теперь вот едем в Татьяновку. В селе Редкодуб нет ни одного дома, центральная улица вся снесена. Дронов много. Летит и сразу в дом бьет, не смотрит, где кто — просто все подряд».

Ранее мы писали, что спасатели продолжают эвакуацию жителей Константиновки, сообщает ГСЧС Украины. Прифронтовой город ежедневно подвергается российским атакам, пребывание там становится все более опасным. 

