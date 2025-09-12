Из Яровой полиция и волонтеры вывезли еще пять человек

В Донецкой области проходит эвакуация. Фото: полиция

В поселке Яровая Донецкой области продолжается эвакуация местного населения. Возросло желающих выехать из населенного пункта после российского удара 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



На месте бомбового удара до сих пор лежат вещи убитых. 64-летний мужчина потерял здесь жену. Он забрал самое ценное, что осталось: кошку с котятами и собаку.



Еще одна женщина попросила полицейских приехать за ней позже. По ее словам, выжила чудом: «На меня два трупа упали, если бы не они — я бы тоже там осталась».



Российские военные продолжают уничтожать Яровую. В результате одного из прилетов полностью разрушен дом 81-летнего жителя.



Кроме того, семья из трех человек переезжает уже в четвертый раз: «Мы жили в Редкодубе. Потом Коровий Яр, Яровая, теперь вот едем в Татьяновку. В селе Редкодуб нет ни одного дома, центральная улица вся снесена. Дронов много. Летит и сразу в дом бьет, не смотрит, где кто — просто все подряд».



Ранее мы писали, что спасатели продолжают эвакуацию жителей Константиновки, сообщает ГСЧС Украины. Прифронтовой город ежедневно подвергается российским атакам, пребывание там становится все более опасным.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях