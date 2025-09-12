Терновое в Днепропетровской области перешло под контроль РФ

Флаг РФ в Терновом.

Населённый пункт Терновое в Днепропетровской области перешёл под контроль российских войск. Об этом сообщил автор военного Telegram-канала с позывным «Мучной», опубликовав соответствующее видео.



«В селе по визуальному контролю наблюдается демонстрация вражеских флагов», — отметил военный.



Также россияне начали подготовку к штурму соседнего села Березовое. По данным канала «Степова держава», ВС РФ обходят Терновое и атакуют Сосновку и Новоселовку в регионе.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали о продвижении оккупантов возле сел Терновое и Березовое.