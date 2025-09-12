Стрелки, воевавшие в составе ВС РФ на Донетчине, получили подозрения в госизмене

Прокуроры сообщили о подозрении 7 мужчинам в государственной измене и коллаборационистской деятельности. Фигурантов в июне-августе 2025 года задержали военнослужащие ВСУ в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



«В течение 2022-2025 годов жители оккупированных районов Донецкой, Луганской и Херсонской областей присоединились к подразделениям ВС РФ. Двое из них подписали контракты, отбывая наказание в Суходольске и Еленовке. На должностях стрелков они участвовали в штурмовых действиях против Сил обороны на Покровском, Бахмутском и Краматорском направлениях», — говорится в сообщении.



Еще один подозреваемый — командир стрелкового полка, сержант — руководил подразделением во время выполнения боевых задач в Донецкой области и Запорожье.







Кроме того, мужчины осуществляли охрану мест дислокации личного состава, боеприпасов и выполняли работы по ремонту военной техники. Также вели наблюдение за украинскими позициями с целью недопущения контрнаступления и удерживали передовые позиции армии РФ.



Ранее мы писали, что в Донецкой области суд признал виновными семерых мужчин, которые воевали против Украины в составе оккупационных войск на Донбассе.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях