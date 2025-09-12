Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Украине подтвердили поражение нефтеналивного порта в Ленинградской области РФ

12 сентября 2025, 18:26

В Украине подтвердили поражение нефтеналивного порта в Ленинградской области РФ

Источники украинских СМИ в СБУ подтвердили поражение нефтеналивного порта «Приморск» на Финском заливе в Ленинградской области РФ Источники украинских СМИ в СБУ подтвердили поражение нефтеналивного порта «Приморск» на Финском заливе в Ленинградской области РФ

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.

Об этом со ссылкой на источники в СБУ сообщила «Украинская правда».

Отмечается, что через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит РФ примерно 15 млрд долларов. 

В результате атаки на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена, сообщили источники.

Также собеседники издания рассказали, что были поражены несколько нефтеперекачивающих станций — «НПС-3», НПС «Андреаполь» и «НПС-7», которые являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставку сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.

Напомним, утром 12 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что нефтеналивной порт «Приморск» был атакован в Ленинградской области РФ, возник пожар на одном из судов. Позднее он уточнил что огонь потушили, в том числе на нефтеналивной станции.

