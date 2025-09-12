Зеленский назвал главную цель Путина

Президент заявил, что Путин стремится к оккупации всей Украины. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что главная цель главы Кремля Владимира Путина — полная оккупация Украины. Российская армия может остановиться только тогда, если столкнется с критической нехваткой ресурсов для продолжения войны.



«Цель Путина — это оккупация всей Украины. И что бы он кому-то ни говорил, понятно: он так раскрутил машину войны, что просто не сможет ее остановить, если не заставить его изменить цели фундаментально. Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо», — сообщил глава.



По словам Зеленского, принципиально, чтобы были сильные ответы на каждый вызов. Россия должна поверить, что Америка, Европа и вообще Запад не позволят России воевать. Нужно действительно сильное давление, чтобы вместо цели оккупировать Украину или любую другую страну у Путина была цель сохранить свою систему, свою экономику.



Глава государства поблагодарил всех, кто поддерживает Украину.



«Только вместе мы можем достичь мира. И только если будем сильно отвечать на все вопросы по этой войне», — резюмировал Зеленский.



Напомним, Зеленский заявил, что захваченные Россией украинские территории становятся часто просто безлюдными.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях