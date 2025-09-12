Украинские военные взяли в плен более 30 россиян

Оккупанты оказались в плену. Фото: скриншот

Воины бригады оперативного назначения Национальной гвардии «Спартан» взяли в плен 32 российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



«Спартан» пополнил «обменный фонд» взводом оккупантов. 32 — столько пленных оккупантов на счету воинов бригады «Спартан», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что среди пленных и россияне, и граждане Центральной Азии, заключенные за тяжелые преступления, наркозависимые, те, кто несколько дней скрывался в лесополосах, и те, кто бежал с поднятыми руками к нашему дрону на первом же выходе, чтобы наконец оказаться в плену.



«Для россиян их личный состав — пушечное мясо», — резюмировали в бригаде.



Ранее мы писали, что российская атака на Добропольском направлении завершилась провалом. На опубликованном видео видно группу российских военнопленных, захваченных Силами обороны Украины.

