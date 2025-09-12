Силы обороны полностью сорвали наступление оккупантов на Сумы — Зеленский

ВСУ полностью сорвали наступательную операцию россиян на Сумы. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел ставку. По его словам, Вооруженные силы Украины полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы. Армия РФ понесла большие потери. Об этом он сообщил в телеграм.



«Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности вследствие понесенных потерь», — отметил он.



Кроме того, глава страны добавил, что военные продолжают противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой области и Запорожье.



«Благодарен всем нашим солдатам, сержантам и офицерам, которые выполняют боевые задачи на соответствующих направлениях и наносят ощутимые потери россиянам», — написал Зеленский.



Ранее мы писали, что трасса Сумы–Белополье становится все опаснее: российские войска всё чаще используют дроны «Молния» и наносят удары по домам мирных жителей.

