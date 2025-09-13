В DeepState сообщили, что оккупанты заходят в Купянск через газовую трубу: в городской администрации отреагировали

В DeepState сообщили, что оккупанты заходят в Купянск через газовую трубу. Фото: DeepState

Военные аналитики DeepState заявили, что российские оккупанты через газовую трубу преодолевают Оскол и заходят в Купянск Харьковскую область. Однако начальник Купянской городской военной администрации Андрей Канашевич уточнил, что россиян в самом Купянске нет.



«К сожалению, россияне в третий раз использовали трубы для просачивания групп. Впервые это было в Авдеевке, второй раз возле Суджи. В сети даже появился вброс якобы такие же трубы используются для прохода в Покровск, но на самом деле видео снято возле Купянска», — сказано в сообщении.



Аналитики заявили, что войска РФ построили целую логистическую артерию. В частности, входы в трубу находятся в районе Лимана Первого.



«Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», — уточнили они.



При этом руководитель ГВА Андрей Канашевич опроверг такие заявления аналитиков.



«На самом деле DeepState спешит, нет россиян в Купянске, действительно бои идут на окраинах — это соседняя громада», — сообщил он.



Также он добавил, что в городе ситуация остается непростой, в Купянске нет света, воды и газа.



Ранее мы писали, что бои за Купянск продолжаются: Россия перебрасывает живую силу, но техника не проходит.

