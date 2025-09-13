Трамп готов ввести серьезные санкции против России при одном условии

Трамп обратился к НАТО и назвал условия для введения жестких санкций против России. Фото: Shutterstock

Президент США Дональд Трамп готов ввести жесткие санкции против России при условии, если все страны НАТО прекратят покупать российскую нефть. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.



«Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО перестанут покупать нефть у России», — написал он.



Глава Белого дома заявил, что вклад НАТО в победу был далеко не 100%, а покупка российской нефти некоторыми странами «просто шокирует».



«Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и влияние на Россию. В любом случае, я готов «начать», когда вы будете готовы. Просто скажите, когда?», - отметил президент.



По словам Трампа, НАТО должна ввести пошлины для Китая на уровне 50−100%, которые могут быть отменены после окончания войны. Трамп считает, что высокие пошлины сломают влияние Китая на РФ. Политик уверен, что Китай имеет сильный контроль и даже влияние на Россию, и эти мощные тарифы сломают это влияние.



«Я здесь только для того, чтобы помочь остановить ее и спасти тысячи жизней россиян и украинцев. Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов», — резюмировал глава государства.



Ранее мы писали, что послы Европейского Союза 12 сентября согласовали продление индивидуальных санкций против России еще на полгода.

