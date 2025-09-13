Трамп готов ввести серьезные санкции против России при одном условии

Президент США Дональд Трамп готов ввести жесткие санкции против России при условии, если все страны НАТО прекратят покупать российскую нефть. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО перестанут покупать нефть у России», — написал он.
Глава Белого дома заявил, что вклад НАТО в победу был далеко не 100%, а покупка российской нефти некоторыми странами «просто шокирует».
«Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и влияние на Россию. В любом случае, я готов «начать», когда вы будете готовы. Просто скажите, когда?», - отметил президент.
По словам Трампа, НАТО должна ввести пошлины для Китая на уровне 50−100%, которые могут быть отменены после окончания войны. Трамп считает, что высокие пошлины сломают влияние Китая на РФ. Политик уверен, что Китай имеет сильный контроль и даже влияние на Россию, и эти мощные тарифы сломают это влияние.
«Я здесь только для того, чтобы помочь остановить ее и спасти тысячи жизней россиян и украинцев. Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов», — резюмировал глава государства.
Ранее мы писали, что послы Европейского Союза 12 сентября согласовали продление индивидуальных санкций против России еще на полгода.
Победим цензуру вместе!