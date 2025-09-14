Россияне продвигаются под Купянском и в Запорожской области, ВСУ отбросили врага на Сумщине

РФ продолжает наступательные действия на нескольких направлениях фронта. По данным DeepState, российские войска продвинулись в северных кварталах Купянска и заняли село Темировка в Запорожской области. Также зафиксировано продвижение в районе соседней Новоивановки, расположенной на стыке Донецкой и Днепропетровской областей.

Украинские Силы обороны, в свою очередь, добились успехов в Сумской области: ВСУ отбросили врага из Константиновки и Новоконстантиновки, находящихся на западном фланге российского плацдарма, и в одном из районов вплотную вышли к российской границе.

«Карта обновлена. Силы обороны Украины оттеснили противника в районах Новоконстантиновки и Константиновки. В то же время враг занял Темировку и продвинулся в Купянске и у Новоивановки», — говорится в сообщении.



На Запорожском направлении оккупанты штурмуют южные окраины Приморского и пытались прорваться пехотой в восточную часть Степногорска, сообщает Telegram-канал PETRENKO+. Кроме того, фиксируется давление на южные районы Степногорска, активно используется фронтовая авиация РФ.

Также PETRENKO+ сообщает, что на Боровском направлении в Харьковской области украинские силы провели штурмовые действия. В восточной части населенного пункта Редкодуб образовалась «серая зона», а противник был отброшен к западной части улицы Леси Украинки.

Напомним, ситуация в Купянске под контролем ВСУ, оккупанты попадают в плен.