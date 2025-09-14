Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Луганск — это Украина: в оккупированном городе прошел проукраинский флешмоб

14 сентября 2025, 13:00

Луганск — это Украина: в оккупированном городе прошел проукраинский флешмоб

Луганск — это Украина. В оккупированном городе прошел проукраинский флешмоб Луганск — это Украина. В оккупированном городе прошел проукраинский флешмоб

Во временно оккупированном Луганске активисты провели флешмоб «Луганск — это Украина». Акция стала символом сопротивления российской оккупации и напоминанием о том, что город был, есть и останется украинским. Флешмоб приурочили ко Дню города, который до 2014 года отмечался во вторые выходные сентября.

В оккупированном городе прошел проукраинский флешмоб

В оккупированном городе прошел проукраинский флешмоб

Активисты подчеркивают: несмотря на оккупацию, Луганск ждет возвращения домой. В разных районах города появились листовки с надписями «Луганск — это Украина» и «Украина победит». Таким образом активисты демонстрируют готовность к дальнейшей борьбе за деоккупацию.

Эта акция напоминает, что настоящий выбор луганчан и жителей других временно оккупированных территорий — это сопротивление захватчикам и вера в скорое возвращение в Украину.

Напомним, оккупационная администрация пытается стереть любые следы украинской памяти: демонтирует памятники, засыпает могилы черной пленкой, а записи о захоронениях исчезают без следа. 

ТЕГИ

Места
Донбасс Луганск
Прочее
день города Оккупированная территория Сопротивление оккупации
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:38
В Северскодонецке прогремел взрыв и серия детонаций: загорелась крыша жилого дома
15:58
Оккупанты проводят «уроки мужества» для детей на ВОТ
15:20
Пропаганда «ДНР» скрыла факты о поврежденных военных базах в Донецке во время обстрела — ФОТО
14:20
В оккупированном Донецке с 13 сентября закроют движение по главному мосту
09:29
На оккупированной Луганщине угледобывающая отрасль в упадке: шахты прекращают добычу – ОВА
14:21
В оккупированном Селидово Донецкой области российский банк якобы запустил выездное обслуживание населения
12:40
Оккупанты снова пообещали «возродить туризм» на захваченных землях
10:49
В оккупированном Лисичанске прогремели взрывы: сообщают о «прилете», над городом дым
21:15
«ЛНР» запретила «нелицензированные» системы спутникового телевидения с украинскими каналами
20:07
Ударные дроны поразили космический центр РФ в Крыму
17:30
РФ возводит новую телебашню в Бердянске для вещания пропаганды
16:09
За призывы «убивать русских» на оккупированной Херсонщине задержали россиянина
12:16
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
11:54
Почти на четверть вырос тариф за тепло на оккупированной Луганщине
10:59
В «ДНР» запрещают писать о том, что нет воды
20:40
РФ готовит боевиков для работы в «администрациях» ВОТ Запорожья
15:26
Украинцев на ТОТ без российских паспортов могут депортировать
14:52
В оккупированном Крыму спецназовцы ГУР сожгли ценные объекты российской ПВО
12:00
Reuters: удары Украины вывели из строя 17% переработки нефти в России
15:15
Оккупанты не справляются с масштабными пожарами на ВОТ Донбасса
все новости
15:38
В Северскодонецке прогремел взрыв и серия детонаций: загорелась крыша жилого дома
14:41
Более двух тысяч ударов по Донетчине: четверо погибших и 14 раненых
13:00
Луганск — это Украина: в оккупированном городе прошел проукраинский флешмоб
12:10
Россияне продвигаются под Купянском и в Запорожской области, ВСУ отбросили врага на Сумщине
10:10
Славянск утром подвергся атаке дронов
09:35
В 18 населенных пунктах Днепропетровщины объявили принудительную эвакуацию
08:45
В Ленинградской и Пермской областях РФ произошли атаки на промышленные объекты
07:20
После ЧП на нефтебазе поезда в Киевской области идут в объезд
17:05
Прифронтовую Константиновку снова атаковали оккупанты из артиллерии и авиации
16:22
Трамп готов ввести серьезные санкции против России при одном условии
15:32
Ситуация в Купянске под контролем ВСУ, оккупанты попадают в плен
15:23
Три человека погибли и семеро ранены в результате утренних обстрелов Константиновки
14:52
В DeepState сообщили, что оккупанты заходят в Купянск через газовую трубу: в городской администрации отреагировали
13:58
Краматорск атаковали российские беспилотники: ранена молодая девушка
12:38
Армия РФ ударила по Константиновке: в ГВА показали последствия
11:59
Повреждены жилые дома и админздания: россияне более 20 раз атаковали Донетчину за сутки
10:53
Россия ударила «Смерчем» по Константиновке
10:06
Оккупанты дронами атаковали Славянск: есть повреждения
09:40
Россия запустила баллистику и дроны: ПВО сбила 137 целей
09:22
Двое человек пострадали за сутки в Донецкой области из-за обстрелов армии РФ
все новости
ВИДЕО
Мощный пожар после взрыва в Северскодонецке. Скриншот В Северскодонецке прогремел взрыв и серия детонаций: загорелась крыша жилого дома
14 сентября, 15:38
Горит Киришский НПЗ в Ленинградской области. Скриншот В Ленинградской и Пермской областях РФ произошли атаки на промышленные объекты
14 сентября, 08:45
Момент взрыва на Киевщине. Скриншот. Открытые источники После ЧП на нефтебазе поезда в Киевской области идут в объезд
14 сентября, 07:20
Оккупанты оказались в плену. Фото: скриншот Украинские военные взяли в плен более 30 россиян
12 сентября, 20:23
Президент заявил, что Путин стремится к оккупации всей Украины. Фото: Владимир Зеленский Зеленский назвал главную цель Путина
12 сентября, 19:32
Флаг РФ в Терновом. Терновое в Днепропетровской области перешло под контроль РФ
12 сентября, 17:57

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор