Луганск — это Украина. В оккупированном городе прошел проукраинский флешмоб

Во временно оккупированном Луганске активисты провели флешмоб «Луганск — это Украина». Акция стала символом сопротивления российской оккупации и напоминанием о том, что город был, есть и останется украинским. Флешмоб приурочили ко Дню города, который до 2014 года отмечался во вторые выходные сентября.

Активисты подчеркивают: несмотря на оккупацию, Луганск ждет возвращения домой. В разных районах города появились листовки с надписями «Луганск — это Украина» и «Украина победит». Таким образом активисты демонстрируют готовность к дальнейшей борьбе за деоккупацию.



Эта акция напоминает, что настоящий выбор луганчан и жителей других временно оккупированных территорий — это сопротивление захватчикам и вера в скорое возвращение в Украину.

Напомним, оккупационная администрация пытается стереть любые следы украинской памяти: демонтирует памятники, засыпает могилы черной пленкой, а записи о захоронениях исчезают без следа.