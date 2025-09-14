Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Более двух тысяч ударов по Донетчине: четверо погибших и 14 раненых

14 сентября 2025, 14:41

Последствия ударов по Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины Последствия ударов по Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

Четверо человек погибли и 14 людей получили ранения в результате российских атак на Донецкую область в течение суток. По данным Национальной полиции, за сутки зафиксировано 2 346 ударов по линии фронта и жилым кварталам.

Под обстрелами оказались 10 населенных пунктов, среди них Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Северск, Славянск, Ямполь, Яровая, Ильиновка и Александровка. Повреждены 93 гражданских объекта, включая 63 жилых дома.

По Константиновке нанесено 21 удар бомбами, артиллерией, РСЗО «Смерч» и дронами. В результате погибли четверо мирных жителей, десять ранены. Разрушены 20 многоквартирных и 21 частный дом, больница, аптека, учебное заведение, три магазина, торговый павильон и автомобиль.

В Северске артиллерийский обстрел ранил мирного жителя. В Краматорске три российских дрона V2U повредили автозаправку и машину, есть пострадавший. В Ильиновке в результате артобстрела ранен мирный житель, разрушен частный дом.

В Ямполе зафиксирован один пострадавший. В Яровой удары, включая сброс авиабомбы «КАБ-250», уничтожили четыре дома и остановку общественного транспорта.

 

Славянск подвергся атаке восьми дронов «Герань-2» и «Молния-2» — повреждены восемь домов, учебное заведение, два гаража и машина.
В Дружковке российские войска сбросили авиабомбу «КАБ-250» и атаковали двумя дронами «Молния-2». Повреждены шесть домов, административное здание, гаражи и железнодорожная инфраструктура.

В соседнем поселке Алексеево-Дружковка разрушены два частных дома в результате дроновой атаки. Около 2:05 ночи, 14 сентября, армия РФ ударила по Александровке дронами «Герань-2». Повреждены два многоквартирных дома, учебное заведение и шесть автомобилей.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статье 438 УК Украины — «Военные преступления».

Напомним, Славянск утром, 14 сентября, подвергся атаке дронов.

