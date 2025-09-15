Россия убила двух мирных жителей Донбасса — Донецкая ОВА напоминает об эвакуации

Эвакуация из Константиновки. Фото: МВД

14 сентября в Донецкой области российские обстрелы унесли жизни двух человек — в Константиновке и Мирнограде. Еще 20 жителей региона получили ранения, сообщает Донецкая областная военная администрация.

В ОВА напомнили, что ежедневно помогают жителям прифронтовых территорий эвакуироваться в более безопасные регионы. В Харьковской области работает транзитный эвакуационный центр, где людям предоставляют медицинскую помощь, горячее питание, места для отдыха, а также помогают с регистрацией и дальнейшим маршрутом. Для безопасности оборудованы укрытия.



Через центр уже прошли сотни жителей Донбасса — дети, пожилые люди и маломобильные граждане. Для каждого организована необходимая поддержка. Часто эвакуируются и семьи, которые уже ранее были вынуждены покинуть свои дома. Так, семья из Мирнограда сначала переехала в Новодонецкое, а теперь направляется во Львов, напомнили в администрации.

Напомним, в 18 населенных пунктах Днепропетровщины объявили принудительную эвакуацию.