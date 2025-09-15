Бойцы «Азова» зачистили село Панковка и прилегающие территории на Добропольском направлении

На Добропольском направлении бойцы «Азова» зачистили село Панковка и прилегающие территории

Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ «Азов», зачистили от противника населенный пункт Панковка и прилегающие территории на Добропольском направлении в Донецкой области.

Об этом сегодня сообщил 1-й корпус «Азова» в своем телеграм-канале.

«В результате слаженных действий подразделений ВСУ и НГУ, от противника зачищен населенный пункт Панковка и прилегающие территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что противник продолжает наращивать группировку войск. С целью усиления наступательного потенциала командование Вооруженных Сил РФ направило в зону ответственности 1-го корпуса НГУ «Азов» дополнительные резервы в составе четырех бригад пехоты и одного полка морской пехоты.

«Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы прекратить продвижение врага и не допустить прорыва обороны», — заявили в пресс-службе корпуса.