Флешмоб «Ключи от дома» пройдет в центре Киева ко Дню города Мариуполь

Фото из открытых источников

21 сентября в Киеве, на Майдане Незалежности, пройдет всеукраинская акция «Мариуполь — дорога домой», приуроченная ко Дню города, который мариупольцы традиционно отмечали в третье воскресенье сентября.

Организаторы просят участников взять с собой ключи от квартир, оставленных в родном городе. Эти ключи станут знаком памяти, веры и мечты о возвращении домой. Организаторы просят приобщиться к общей памяти и принести открытки с надписями, воспоминаниями или словами поддержки.



Из ключей и открыток создадут инсталляцию — пространство памяти, где каждый ключ станет голосом, а каждая открытка — свидетельством того, что Мариуполь живет в сердцах своих людей.