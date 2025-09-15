Купольная РЛС под Волгодонском до удара.

Спутниковые снимки подтвердили уничтожение 4 сентября купольной РЛС под Волгодонском в Ростовской области. Фотоподтверждение опубликовала разведка открытых источников Dnipro Osint (Гарбуз).



Osint-расследователи также обнародовали точные координаты поражения: 47.49014793591106, 42.41949947376739. Расстояние от Луганской области до РЛС составляет более 260 км.

Купольная РЛС под Волгодонском после удара.

Напомним, за последние сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и две артиллерийские позиции российских войск.