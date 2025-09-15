Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

15 сентября 2025, 13:19

Бюджет-2026 рассчитан на продолжение боевых действий

Правительство готовит проект госбюджета на 2026 год с расчетом на то, что боевые действия будут продолжаться весь следующий год. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

15 сентября Кабмин собирается одобрить документ и в тот же день подать его в парламент. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк. 17 сентября бюджет представят профильному комитету, а затем — всему парламенту. После презентации депутаты смогут подавать свои предложения до 1 октября.

Дальнейший процесс будет проходить в несколько этапов: до середины октября комитет соберет все предложения и подготовит сводную таблицу; до 20 октября депутаты должны проголосовать за документ в первом чтении; окончательное утверждение бюджета запланировано до 20 ноября.

Министр финансов Сергей Марченко ранее уточнял, что проект изначально разрабатывался исходя из сценария продолжения войны, говорится в публикации издания.

