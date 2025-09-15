В «ЛНР» оккупанты «судят» двух бойцов «Азова»

Защитник Мариуполя Александр Малтапар.

В так называемой «ЛНР» оккупанты пытаются привлечь к суду бойцов полка «Азов». Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления (ЦНС).



По данным ЦНС, прокуратура группировки «ЛНР» отправила под суд двух защитников Мариуполя: 29-летнего Александра Малтапара и 36-летнего Дмитрия Борисенко. Их обвиняют в принадлежности к «Азову» и участии в боях против российских войск на территории Луганской и Донецкой областей.



Местная оккупационная прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело передано в южный окружной военный суд.



По международному законодательству они являются комбатантами и должны содержаться только как военнопленные, а не привлекаться к уголовной ответственности.



«Они не преступники, а военнопленные, но РФ в очередной раз нарушает международное право», — отметили в ЦНС.