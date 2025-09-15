Отопительный сезон в Белозерском под угрозой: сети не подготовлены, коммунальщики эвакуировались

Фото: «Вільне Радіо»

В Белозерском Донецкой области для подготовки к отопительному сезону было создано коммунальное предприятие. Однако в нынешнем году тепло в городе не появится из-за сложной ситуации на фронте.

«Создали коммунальное предприятие, набрали сотрудников. Но из-за движения линии фронта подготовить сети не успели, большинство работников уволились и эвакуировались», — сообщил заместитель начальника Белозерской ГВА Николай Прокофьев в комментарии «Вільному Радіо».

Напомним, около пяти тысячи абонентов остались без электроэнергии после российских ударов по Запорожскому району.