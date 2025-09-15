Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Краматорске переносят могилы военных: семьи ищут безопасное место памяти

15 сентября 2025, 16:07

В Краматорске переносят могилы военных: семьи ищут безопасное место памяти

Аллея Героев в Краматорске. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса Аллея Героев в Краматорске. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Семьи погибших на войне украинских защитников беспокоятся, что вскоре могут потерять доступ к могилам родных в прифронтовых городах Донецкой области. Так, уже три из Краматорска перенесли три могилы украинских военных с Аллеи Героев после эвакуации семьи или просто в более безопасное место.

Сейчас в Краматорске продолжаются захоронения на Аллее Героев, официально основанной 21 августа 2024 года.

По состоянию на сегодня на аллее покоятся 143 защитника. В целом в городе похоронены 249 военных, ведь часть по желанию семей хоронили на других кладбищах.

На захоронения в 2025 году город заложил 1 миллион 250 тысяч гривен. Параллельно появляются памятные доски в учреждениях, где учились погибшие, и названия улиц в их честь. Краматорск ведёт и собственный мемориальный проект «Небесное войско Краматорска»: в 2025 громадам передали печатные книги с историями каждого Героя, погибшего до этого года, а следующий том должен собрать истории погибших в 2025.

Оккупация изменила городские пространства, где еще недавно стояли мемориалы и могилы украинских военных: в оккупированных Мариуполе, Бахмуте и других городах. Российская администрация пытается стереть любые следы украинской памяти: демонтирует памятники, засыпает могилы черной пленкой, а записи о захоронениях исчезают без следа. О том, как на свободных территориях, в частности в прифронтовых громадах, власти и местные жители пытаются восстановить память, ища новые формы почитания, читайте в статье «Аллеи славы и могилы украинских военных на Донбассе: Как спасти память от боевых действий и оккупации».

Краматорск
Захоронение Могилы Аллея Героев
украинские военные

