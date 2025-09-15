На учениях «Запад-2025» показали Ту-22М3, переживший удар СБУ

Ту-22М3 РФ.

Во время учений «Запад-2025» уцелевший после операции «Паутина» российский Ту-22М3 выполнил бомбометание одной авиабомбы ОФАБ-250 без УМПК. Фото сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика опубликовал военный Telegram-канал «Полковник ГШ».



Совместные российско-белорусские военные учения стартовали утром 12 сентября. По данным Вооружённых сил Литвы, в них участвуют около 30 тысяч военнослужащих. Цель манёвров — продемонстрировать силу Запада.



Ранее СБУ обнародовала новые кадры хронологии подготовки и ударов по стратегической авиации РФ. Напомним, 1 июня спецслужба провела уникальную операцию по одновременному поражению четырёх аэродромов в тылу России — «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая».

Общие потери российской стратегической авиации составили 41 самолёт, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 и Ил-78. Совокупная стоимость уничтоженной техники превышает $7 млрд.