Российские войска продвинулись в селе под Покровском – DeepState

Продвижение россиян под Покровском. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась в селе Зверево Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также захватчики продвинулись возле сел Ивановка на Днепропетровщине и Новоивановка на Запорожье.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинские войска отбили 58 российских штурмов, в частности в районе Зверевого, на Новопавловском – 21, в том числе вблизи Ивановки и Новоивановки.

Напомним, что российская армия за неделю потеряла более пяти тысяч военных на Восточном направлении.